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13:50 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 9 апреля. Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

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В активе российской команды 1470 очков. Рейтинг практически не изменился относительно предыдущего (20 февраля), так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса. Также отменены летние встречи, включая товарищеские игры сборной России против команд Польши и Сербии. Последний матч россияне провели 19 ноября прошлого года против сборной Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира в России сборная Бельгии (1765), которая сыграет со сборной России на групповом этапе перенесенного на 2021 год чемпионата Европы, на втором месте действующие чемпионы мира французы (1733), на третьем — сборная Бразилии (1712), на четвертом — полуфиналисты чемпионата мира англичане (1661), на пятом — команда Уругвая (1645).

Помимо сборной Бельгии, соперниками россиян на групповом этапе Евро-2020 будут команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).

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