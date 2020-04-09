Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
ТАСС, 9 апреля. Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
ТАСС, 9 апреля. Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1470 очков. Рейтинг практически не изменился относительно предыдущего (20 февраля), так как национальные сборные не проводили матчи
Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира в России сборная Бельгии (1765), которая сыграет со сборной России на групповом этапе перенесенного на 2021 год чемпионата Европы, на втором месте действующие чемпионы мира французы (1733), на третьем — сборная Бразилии (1712), на четвертом — полуфиналисты чемпионата мира англичане (1661), на пятом — команда Уругвая (1645).
Помимо сборной Бельгии, соперниками россиян на групповом этапе Евро-2020 будут команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386).