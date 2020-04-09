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16:13 (мск), источник: Vesti.kz

Звезды российского футбола рассказали историю про сборную Казахстана

Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков, а также игрок испанской «Сельты» Федор Смолов рассказали историю с участием экс-полузащитника сборной Казахстана Андрея Карповича. Случай связан с матчем Англия — Казахстан и нашумевшим фильмом «Борат».

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Источник: РИА "Новости"

«По поводу того, почему мы говорим друг другу “бора”, а не “бро”. Андрей Карпович нам как-то рассказывал историю, они приехали играть за сборную Казахстана против Англии. Выходят на поле “Уэмбли”, а там им все с трибун: “Борат, Борат”. Да, это был смешной фильм, поэтому мы обращаемся друг к другу так», — сказали игроки в прямом эфире в Instagram.

Отметим, что Кержаков и Смолов знакомы с Карповичем по совместному выступлению за московское «Динамо».

Упомянутый матч Англия — Казахстан состоялся 11 октября 2008 года в рамках отборочного цикла к ЧМ-2010. Англичане обыграли казахстанцев на стадионе «Уэмбли» со счетом 5:1.

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