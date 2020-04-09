Звезды российского футбола рассказали историю про сборную Казахстана

«По поводу того, почему мы говорим друг другу “бора”, а не “бро”. Андрей Карпович нам как-то рассказывал историю, они приехали играть за сборную Казахстана против Англии. Выходят на поле “Уэмбли”, а там им все с трибун: “Борат, Борат”. Да, это был смешной фильм, поэтому мы обращаемся друг к другу так», — сказали игроки в прямом эфире в Instagram.