Звезды российского футбола рассказали историю про сборную Казахстана
Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков, а также игрок испанской «Сельты» Федор Смолов рассказали историю с участием
Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков, а также игрок испанской «Сельты» Федор Смолов рассказали историю с участием
«По поводу того, почему мы говорим друг другу “бора”, а не “бро”. Андрей Карпович нам
Отметим, что Кержаков и Смолов знакомы с Карповичем по совместному выступлению за московское «Динамо».
Упомянутый матч Англия — Казахстан состоялся 11 октября 2008 года в рамках отборочного цикла к ЧМ-2010. Англичане обыграли казахстанцев на стадионе «Уэмбли» со счетом 5:1.