Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА

По сравнению с прошлым списком, опубликованным 20 февраля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и имеют 1283 очка. За прошедшие время сборная Беларуси провела два товарищеских матча, одержав победы с одинаковым счетом 1:0 над футболистами Узбекистана и Болгарии.