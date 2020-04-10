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14:19 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

По сравнению с прошлым списком, опубликованным 20 февраля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и имеют 1283 очка. За прошедшие время сборная Беларуси провела два товарищеских матча, одержав победы с одинаковым счетом 1:0 над футболистами Узбекистана и Болгарии.

Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1765 очков,

2. Франция — 1733,

3. Бразилия — 1712,

4. Англия — 1661,

5. Уругвай — 1645,

6. Хорватия — 1642,

7. Португалия — 1639,

8. Испания — 1636,

9. Аргентина — 1623,

10. Колумбия — 1622.

Лучший показатель из стран бывшего СССР у сборной Украины, которая занимает 24-е место, россияне находятся на 38-й позиции.

Пока в связи пандемией коронавируса все международные матчи отменены, а следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 11 июня.

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