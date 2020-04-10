Сборная Беларуси осталась на 87-м месте в рейтинге ФИФА
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с прошлым списком, опубликованным 20 февраля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и имеют 1283 очка. За прошедшие время сборная Беларуси провела два товарищеских матча, одержав победы с одинаковым счетом 1:0 над футболистами Узбекистана и Болгарии.
Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия — 1765 очков,
2. Франция — 1733,
3. Бразилия — 1712,
4. Англия — 1661,
5. Уругвай — 1645,
6. Хорватия — 1642,
7. Португалия — 1639,
8. Испания — 1636,
9. Аргентина — 1623,
10. Колумбия — 1622.
Лучший показатель из стран бывшего СССР у сборной Украины, которая занимает 24-е место, россияне находятся на 38-й позиции.
Пока в связи пандемией коронавируса все международные матчи отменены, а следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 11 июня.