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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сербский футболист отказался играть за сборную Казахстана

Сербский защитник «Ордабасы» Александр Симчевич в интервью HotSport.rs заявил, что отказался от предложения выступать за сборную Казахстана.

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Источник: Reuters

В текущем сезоне 33-летний Симчевич провел три матча в казахстанской премьер-лиге, отметился одним автоголом и получил две желтые карточки.

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«В этой лиге я и вратарь Эрич играем дольше всех из иностранцев. Когда зашла речь о получении паспорта и игры за сборную, я отказался. Во время перерыва в чемпионате мне хочется немного отдохнуть и побыть с семьей», — заявил Симчевич.

В КПЛ Симчевич выступает с 2013 года. Его первым клубом был «Шахтер», а кроме «Ордабасы» он также играл за «Актобе» и «Тараз». В 168 матчах КПЛ серб забил восемь голов.

Единственным уроженцем Сербии в сборной Казахстана был Ненад Эрич. С 2015 по 2018 год вратарь «Астаны» провел восемь матчей и пропустил восемь голов.

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