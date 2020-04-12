Сербский футболист отказался играть за сборную Казахстана
Сербский защитник «Ордабасы» Александр Симчевич в интервью HotSport.rs заявил, что отказался от предложения выступать за сборную Казахстана.
Сербский защитник «Ордабасы» Александр Симчевич в интервью HotSport.rs заявил, что отказался от предложения выступать за сборную Казахстана.
В текущем сезоне 33-летний Симчевич провел три матча в казахстанской
«В этой лиге я и вратарь Эрич играем дольше всех из иностранцев. Когда зашла речь о получении паспорта и игры за сборную, я отказался. Во время перерыва в чемпионате мне хочется немного отдохнуть и побыть с семьей», — заявил Симчевич.
В КПЛ Симчевич выступает с 2013 года. Его первым клубом был «Шахтер», а кроме «Ордабасы» он также играл за «Актобе» и «Тараз». В 168 матчах КПЛ серб забил восемь голов.
Единственным уроженцем Сербии в сборной Казахстана был Ненад Эрич. С 2015 по 2018 год вратарь «Астаны» провел восемь матчей и пропустил восемь голов.