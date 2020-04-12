Сербский футболист отказался играть за сборную Казахстана

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В текущем сезоне 33-летний Симчевич провел три матча в казахстанской премьер-лиге, отметился одним автоголом и получил две желтые карточки.

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«В этой лиге я и вратарь Эрич играем дольше всех из иностранцев. Когда зашла речь о получении паспорта и игры за сборную, я отказался. Во время перерыва в чемпионате мне хочется немного отдохнуть и побыть с семьей», — заявил Симчевич.

В КПЛ Симчевич выступает с 2013 года. Его первым клубом был «Шахтер», а кроме «Ордабасы» он также играл за «Актобе» и «Тараз». В 168 матчах КПЛ серб забил восемь голов.