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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Кто может побить рекорд по голам за сборную Казахстана по футболу

Форвард «Ордабасы» и сборной Казахстана по футболу Сергей Хижниченко из действующих игроков национальной команды наиболее близок к повторению достижения лучшего бомбардира Руслана Балтиева, сообщает корреспондент Vesti.kz. На данный момент он забил восемь голов.

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Источник: Reuters

До показателя Балтиева, который отличился 13 раз, Хижниченко необходимо забить еще пять мячей. Последний раз за сборную форвард забивал 4 сентября 2016 года, когда оформил дубль в матче против Польши (2:2).

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Балтиев, завершивший международную карьеру в 2009 году, последний гол в составе сборной забил в ворота Андорры 9 сентября 2009 года.

Кроме того, еще два действующих игрока сборной близки к Хижниченко по количеству голов — это хавбек Бахтиер Зайнутдинов, отличившийся шесть раз, и Юрий Логвиненко, забивший пять голов.

Отметим, что в конце марта команда Михала Билека должна была провести в Алматы два товарищеских матча, против Литвы (27 марта) и Армении (30 марта), которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Осенью сборную ожидают встречи в рамках Лиги наций- 2020/21, где соперниками будут Албания, Беларусь и Литва.

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