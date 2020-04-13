Кто может побить рекорд по голам за сборную Казахстана по футболу

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До показателя Балтиева, который отличился 13 раз, Хижниченко необходимо забить еще пять мячей. Последний раз за сборную форвард забивал 4 сентября 2016 года, когда оформил дубль в матче против Польши (2:2).

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Балтиев, завершивший международную карьеру в 2009 году, последний гол в составе сборной забил в ворота Андорры 9 сентября 2009 года.

Кроме того, еще два действующих игрока сборной близки к Хижниченко по количеству голов — это хавбек Бахтиер Зайнутдинов, отличившийся шесть раз, и Юрий Логвиненко, забивший пять голов.