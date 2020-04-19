Футбольная ассоциация Англии убила около 60 гусей, чтобы защитить игроков от помёта

Гуси портили газон на базе сборной Англии. По словам представителей FA, птицы регулярно испражнялись на полях, а также оставили большое количество экскрементов в общественных местах, что подвергало риску многих людей.

Футбольная ассоциация Англии получила необходимую лицензию и убила около 60 гусей. Изначально организация не планировала отстрел птиц, но гуманные методы не принесли положительного результата.