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20:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Анри, Зидан, Мбаппе — в символической сборной Франции всех времён по версии L’Equipe

Издание L’Equipe опубликовало состав символической сборной Франции всех времён.

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Источник: РИА "Новости"

Девять игроков представляли французскую национальную команду на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Единственным действующим игроком в сборной является нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который стал чемпионом мира в 2018 году. Также в состав был включён чемпион Европы 1984 года Мишель Платини.

Тренером символической сборной Франции назван нынешний наставник команды Дидье Дешам.

Состав команды от L’Equipe выглядит так:

  • вратарь: Фабьен Бартез;
  • защитники: Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам;
  • полузащитники: Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини;
  • нападающий: Зинедин Зидан, Тьерри Анри.
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20 июля 2018© Ньюстюб
Франция
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