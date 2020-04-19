Анри, Зидан, Мбаппе — в символической сборной Франции всех времён по версии L’Equipe

Девять игроков представляли французскую национальную команду на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Единственным действующим игроком в сборной является нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который стал чемпионом мира в 2018 году. Также в состав был включён чемпион Европы 1984 года Мишель Платини.