Анри, Зидан, Мбаппе — в символической сборной Франции всех времён по версии L’Equipe
Издание L’Equipe опубликовало состав символической сборной Франции всех времён.
Издание L’Equipe опубликовало состав символической сборной Франции всех времён.
Девять игроков представляли французскую национальную команду на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Единственным действующим игроком в сборной является нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который стал чемпионом мира в 2018 году. Также в состав был включён чемпион Европы 1984 года Мишель Платини.
Состав команды от L’Equipe выглядит так: