«Наверное, Исламхан продолжит поиск команды в Европе». Билек — о карантине, паспорте Меркеля и «вызове» Мбаппе

Источник: РИА "Новости"

— Михал, как вы переживаете период карантина? Смотрите ли вы прошлые матчи, проводите ли какой-то анализ? Или просто отдыхаете?

— Как и абсолютное большинство, нахожусь у себя на квартире. Свободного времени появилось много. Следовательно, возникла возможность немного передохнуть, а также заняться дополнительной аналитикой предыдущих игр, как сборной Казахстана, так и «Астаны». Конечно, в свое время эти матчи подробно изучались и главные выводы были сделаны. Но, как правило, сыгранные ранее встречи, заслуживают того, чтобы посмотреть их заново. Всегда полезно увидеть состоявшиеся игры еще раз и попробовать сделать это под иным углом.

Читайте также Кто может побить рекорд по голам за сборную Казахстана по футболу

Стараюсь заниматься этой работой не только сейчас, но и в обычное время. Как, разумеется, и тем, что продолжаю тщательно изучать потенциал наших соперников по новому розыгрышу Лиги наций. Сбор информации в этом плане, а также ее глубокий и коллегиальный анализ не прекращался.

— Не считаете ли вы, что быть тренером сборной и быть тренером клуба это слишком большая нагрузка?

— Представление о возможностях футболистов «Астаны» сложилось у меня задолго до момента, когда мне предложили возглавить тренерский штаб этой команды. Ввиду того, что я проживаю в Нур-Султане, мне довелось посетить практически все домашние матчи «Астаны», состоявшиеся после моего приглашения на пост главного тренера сборной Казахстана. Внимательно следил за гостевыми встречами всегда самобытного столичного футбольного клуба. Это позволило мне оперативно и должным образом включиться в работу на УТС, проводившихся «Астаной» в межсезонье.

С другой стороны, за нее выступает целый ряд действующих игроков сборной Казахстана и кандидатов в ее состав. Теперь они находятся у меня на виду постоянно. Что касается сборников и потенциальных новичков, заявленных за другие клубы, в том числе зарубежные, то следить за уровнем игры этих парней мне помогают квалифицированные ассистенты.

Следует понимать и тот факт, что игроки сборной из других казахстанских городов находятся в поле моего зрения во время матчей их клубных команд с «Астаной». В качестве дополнительного подспорья всегда под рукой обширный по информативности и свежий матчевый видеоматериал, демонстрирующий текущий уровень игры интересующих меня футболистов. Наряду с этим, во время учебно-тренировочного процесса и матчей национальной сборной предусмотрены паузы в календаре внутренних турниров и у меня всегда есть возможность распределить время и сосредоточиться на одной команде без особых помех для другой.

Таким образом, то есть с учетом поддержки руководства КФФ и «Астаны» в плане организации моей сбалансированно построенной работы как тренера, я не ощущаю чрезмерной нагрузки и могу полноценно выполнять все возложенные на меня обязанности.

— Капитан сборной Исламхан перебрался в ОАЭ, вас обрадовал или скорее огорчил этот факт?

— Это тоже неплохой международный опыт. Однако для меня, как для тренера сборной, важно, чтобы не только Исламхан, но и другие игроки национальной сборной стремились уехать в сильнейшие чемпионаты Европы, где среда для роста мастерства считается особенно благоприятной. Насколько мне известно, Бауыржан будет выступать в ОАЭ до лета, а затем, наверное, продолжит поиски новой команды в Европе. Исламхан — капитан и лидер сборной Казахстана. Его стремление развиваться заслуживает похвалы.

Читайте также Казахстан остался вне сотни лучших сборных мира в рейтинге ФИФА

— По поводу Васильева. Будет ли еще этот игрок приглашаться в сборную Казахстана при должном уровне игры? Не кажется ли вам странным, что футболист, родившийся и выросший в нашей стране, отказывается играть за сборную?

— Тренерский штаб сборной хорошо изучил возможности Васильева, и мы готовы вызвать его на сборы, но все зависит от желания самого Владислава. Насколько я знаю, он не заявлял о категорическом отказе выступать за сборную Казахстана. Конечно, мы будем оценивать игровой уровень этого футболиста и наличие у него должной матчевой практики в новом клубе, что тоже немаловажно.

— Касательно Меркеля и его паспорта. Можете ли вы подробнее рассказать, в чем заключается проблема с его документами? И почему эту проблему одного из ведущих игроков сборной не могут решить уже больше года?

— Я неоднократно отвечал на подобные вопросы, и мое мнение осталось неизменным. Тренерский штаб сборной Казахстана следит за выступлением Александра в «Хераклесе». Мы готовы его вызвать в сборную, как только он окончательно решит все возникшие проблемы с документами. В чем они заключается и почему этот вопрос затянулся? Полагаю, будет правильнее спросить об этом у самого игрока.

— Роберт Бауэр и Юрий Медведев выразили готовность играть за сборную Казахстана, но, судя по всему, они не хотят терять гражданство Евросоюза, это действительно так? Прорабатывается ли этот вопрос?

— Мы следим за всеми потенциальными кандидатами в нашу сборную. Если названные вами футболисты действительно хотят защищать честь Казахстана, то они должны не только демонстрировать приемлемый класс игры, но и однозначно принять казахстанское гражданство, то есть сделать определенный шаг навстречу нашей сборной.

— Кто сейчас сильнейший тренер в мире и почему?

— Безусловно, это Юрген Клопп. Его «Ливерпуль» демонстрировал великолепный футбол на протяжении всего сезона и добился положительных результатов, играя на нескольких турнирах одновременно. Его команде присуща стабильность, которая сохранялась на протяжении долгого времени. Текущая ситуация в мире в какой-то мере несправедлива по отношению к немецкому тренеру и его команде. Они заслуживают чемпионства в этом году.

— Если бы у вас была возможность, пригласить одного, любого игрока в мире в сборную Казахстана, кто бы это был?

— Если пофантазировать, то я бы сделал выбор в пользу молодого и забивного нападающего. Например, вызвал бы Килиана Мбаппе. Он необычайно талантлив, обладает высокой скоростью и молод, а значит, может прогрессировать и дальше.

Отметим, что Билек возглавляет сборную Казахстана с февраля 2019 года. В отборочном цикле Евро-2020 казахстанцы под руководством чешского специалиста заняли пятое место в группе, набрав 10 очков, что является повторением рекорда в истории европейских квалификаций национальной команды (в последнем случае команда сыграла на четыре игры меньше, чем в отборе ЧЕ-2008). В январе 2020 года Билек также стал главным тренером футбольного клуба «Астана».