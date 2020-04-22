Луис Энрике попросил федерацию футбола Испании о снижении зарплаты

Источник: Reuters

По данным источника, зарплата специалиста составляет € 1,5 млн в год. Таким образом, благодаря Энрике федерация сэкономит € 375 тыс. Тренер принял решение помочь федерации во время кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса.

Напомним, из-за коронавируса чемпионат Европы — 2020 перенесён на лето 2021 года. Отменены также все товарищеские матчи с участием национальных сборных.