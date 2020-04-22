Луис Энрике попросил федерацию футбола Испании о снижении зарплаты
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился с просьбой к руководству Королевской футбольной федерации (RFEF) о снижении его зарплаты на 25 процентов, сообщает AS.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился с просьбой к руководству Королевской футбольной федерации (RFEF) о снижении его зарплаты на 25 процентов, сообщает AS.
По данным источника, зарплата специалиста составляет € 1,5 млн в год. Таким образом, благодаря Энрике федерация сэкономит € 375 тыс. Тренер принял решение помочь федерации во время кризиса, который спровоцирован пандемией коронавируса.
Напомним,
Энрике возглавил сборную в июле 2018 года, но летом 2019 года покинул свой пост