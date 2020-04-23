Как Вайсс не возглавил сборную Казахстана и почему это стало огромной ошибкой

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В конце 2015 года Вайсс проиграл с «Кайратом» чемпионскую гонку и вскоре было объявлено о том, что словацкий специалист покидает Алматы. В этот же период Юрий Красножан набрал пять очков со сборной Казахстана в отборе на ЧЕ-2016, периодически показывая достаточно качественный футбол, который, к сожалению, не всегда удавалось подкрепить результатом. С Красножаном не продлили контракт и сборная осталась без тренера.

Зима 2016 года стала одной из самых интригующих в казахстанском футболе, поскольку были вакантны сразу две тренерские позиции в таких командах, как сборная Казахстана и «Кайрат». В алматинском клубе оперативнее определились с главным тренером — им стал Александр Бородюк, который позже приведет за собой Андрея Аршавина.

А вот в сборной вопрос подвис. Кандидаты были очень разные, но достаточно интересные фигуры. Например, француз Эрве Ренар, который очень успешно работал с африканскими сборными, или итальянец Дженнаро Гаттузо. Бывший генменеджер «Астаны» Марко Трабукки сообщал, что с легендой «Милана» было практически все обговорено, вплоть до того, в какую школу в столице Казахстана будут ходить его дети. Гаттузо изучил больше десятка матчей сборной Казахстана и даже знал всех игроков, но окончательный контракт не подписал. Как объяснял тот же Трабукки, он передумал покидать «Пизу» поскольку хотел проявить себя на уровне Серии Б.

Пожалуй, тогда самый напрашивающийся и очевидный вариант для сборной был Вайсс. Словак хотел быть тренером сборной. Его самые значительные достижения, как ни крути были именно на уровне национальных команд (он выводил родную Словакию в плей-офф ЧМ-2010). Он отлично был знаком с возможностями всех игроков сборной Казахстана и понимал, как мотивировать таких ребят, как Исламхан или Куат.

Заинтересованность Вайсса в сборной я ощутил в личном разговоре, когда обратился за комментарием к Владимиру Владимировичу в тот период. Пытаясь выяснить на какой стадии переговоры, Вайсс сам попутно спрашивал, как обстановка в Казахстане и что говорят в прессе. Тренер ждал решительных действий от федерации, но их не было. Время шло, очевидно, что не в пользу сборной Казахстана. У словака были предложения и в марте 2016 года он принял сборную Грузии. Казахстан официально не мог определиться с тренером сборной еще полгода и лишь летом объявил о назначении Талгата Байсуфинова, который исполнял обязанности тренера сборной на старте 2016 года.

Так чего же добились сборная Грузии под руководством Вайсса и сборная Казахстана под руководством нескольких тренеров за почти четыре года? И можно ли сказать, что решение о не назначении Вайсса на пост главного тренера нашей сборной стало ошибкой?

Отбор на чемпионат мира 2018 года. Вайсс сразу же начал планомерную, вдумчивую работу с Грузией, изучал огромное количество кандидатов, много просматривал игроков, проводил беседы и четко знал, что он от него хотят.

У Грузии была тяжелейшая группа, где собрались Сербия, Австрия, Ирландия и Уэльс. Команда Вайсса не одержала ни одной победы, умудрившись дважды сыграть вничью с Молдовой, но при этом она лишь раз проиграла с разницей в два мяча, то есть все матчи с фаворитами были на очень тонкой грани. Кроме того, Грузия все-таки сыграла вничью с Уэльсом на выезде (бронзовые призеры Евро-2016), Ирландией и Австрией (тоже на выезде). То есть, потенциал команды было очевиден. Вайсс любит креативный футбол (чего в достатке у грузинских игроков), но для него также важна и дисциплина (этого явно не хватало команде). Итого Грузия набрала пять очков и осталось на предпоследнем месте.

Казахстан в этот же период провел один из самых неудачных циклов за время выступления под эгидой УЕФА. Да, были отскок с Польшей и мучительная ничья с Румынией, но в остальном абсолютный и беспросветный провал. Четыре разгрома, и еще несколько поражений близких к этому. Три очка в отборе ЧМ-2018 приземлили сборную Казахстана на последнее место в группе. Байсуфинова уволили в середине цикла, Бородюка уже после его завершения.

Новый тренер, новый турнир, новый цикл и новые надежды. Сборную Казахстана возглавил Станимир Стойлов, в УЕФА утвердили Лигу Наций (шанс для небольших сборной попасть на серьезный турнир) и в стране заговорили — вот он, наш шанс. Все ждали чудес от Стойлова после его грандиозной работы в «Астане». Жеребьевка Лиги наций прошла и Казахстану досталась Грузия, Латвия и Андорра. И вот она, очередная дуэль Стойлова против Вайсса.

Стойлов обнадежил всех отличными результатами в товарищеских матчах (расправились с Венгрией и Азербайджаном), но первый же официальный матч в Лиге наций спустил сборную с небес на землю. Да, местами был равный матч, но Грузия была хладнокровная и более амбициозная. 19-летний Георгий Чакветадзе сделал разницу и существенно сбавил градус восторженности к Стойлову со стороны казахстанских болельщиков.

Пока Казахстан ковырялся с Андоррой и Латвией, Грузия Вайсса поступательно разбирала всех на молекулы, уверенно завершив тот период на первом месте в группе, набрав 16 очков из 18 возможных. Вайсс дважды уложил на лопатки Стойлова и можно сказать совершил реванш за те поражения, которые нанес ему болгарин будучи тренером «Астаны».

Непосредственно в квалификации на Евро-2020, у сборных Грузии и Казахстана примерно равные показатели. Казахстан под руководством Михала Билака провел неплохой цикл, набрав десять очков, из них шесть баллов были предсказуемо набраны против Сан-Марино, плюс три после отличной победы над Шотландией и одно очко на выезде с Кипром.

У Грузии была несколько другая диспозиция. В их группе было всего пять команд. Коллектив Вайсса предсказуемо дважды разобрал Гибралтар и отобрал очки у команд с более высоким статусом — ничейные результаты с Данией и Ирландией.

Но главный итог не в том, что в целом Грузия Вайсса была успешнее Казахстана за этот период, а то что Владимир Владимирович все эти четыре года строил перспективную, амбициозную команду. Он может войти в историю грузинского футбола и впервые вывести команду на большой турнир (чемпионат Европы). Грузия всего в двух шагах от этого достижения — их ожидает полуфинал Лиги наций с Беларусью и возможный финал против кого-то из пары Косово — Северная Македония. Грузины в восторге от работы с Вайссом, ведь в него поверили все опытные игроки вроде Канкавы, Кашия и Лория и раскрывается молодежь — упомянутый Чакветадзе и таланты из «Рубина» Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.