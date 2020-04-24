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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

ФИФА выделила полмиллиона долларов Казахстанской федерации футбола

Казахстанская футбольная федерация (КФФ) и все остальные национальные ассоциации в ближайшие дни получат как минимум 500 тысяч долларов от ФИФА из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает официальный сайт Международной федерации футбола, средства станут первым шагом помощи сообществу, пострадавшему от COVID-19. Всего выделено около 150 миллионов долларов.

«В обычных обстоятельствах федерации получили бы полную сумму взноса только при соблюдении определенных критериев. Вместо этого ФИФА переведет эту сумму в качестве меры поддержки, чтобы помочь защитить футбол во всех странах. Это означает, что ФИФА перечислит 500 тысяч долларов каждой ассоциации в ближайшие дни, а также любые оставшиеся выплаты за 2019 и 2020 год.

Эта мера будет означать, что в общей сложности около 150 миллионов долларов будут распределены среди 211 национальных футбольных ассоциаций по всему миру, — говорится в сообщении.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что многие ассоциации испытывают серьезные финансовые трудности.

«Как мировой руководящий орган ФИФА обязана поддерживать тех, кому это необходимо». Это начинается с оказания немедленной финансовой помощи нашим ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности, — сказал Инфантино.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились свыше 2,73 миллиона человек, более 191 тысячи умерли.

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