Echoruk: Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира
Сын главного тренера «Реала» и бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, Лука Зидан согласился принять алжирское гражданство и выступать за сборную этой страны, сообщает Ehcoruk.
Сын главного тренера «Реала» и бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, Лука Зидан согласился принять алжирское гражданство и выступать за сборную этой страны, сообщает Ehcoruk.
По информации источника, главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади еще до ситуации с пандемией коронавируса встретился с 21-летним
В сезоне-2019/20 Лука Зидан выступает за «Расинг» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2019/20 он провел за команду 29 матчей (6 — на ноль) и пропустил 37 мячей. Ранее стало известно, что «Королевский клуб» не станет продлевать с 21-летним вратарем контракт, действующий до конца июня 2020 года.
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