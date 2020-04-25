Echoruk: Сын Зидана будет выступать за сборную Алжира

Источник: AP 2020

По информации источника, главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади еще до ситуации с пандемией коронавируса встретился с 21-летним Зиданом-младшим и уговорил его выступать за национальную команду страны, которая является родиной предков футболиста.

В сезоне-2019/20 Лука Зидан выступает за «Расинг» на правах аренды из «Реала». В сезоне-2019/20 он провел за команду 29 матчей (6 — на ноль) и пропустил 37 мячей. Ранее стало известно, что «Королевский клуб» не станет продлевать с 21-летним вратарем контракт, действующий до конца июня 2020 года.

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