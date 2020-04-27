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12:02 (мск), источник: Советский спорт

Уткин подобрал нецензурное определение для Аршавина

Спортивный журналист Василий Уткин оценил футбольные и человеческие достоинства бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.

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— Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное, — заявил Уткин на своем ютуб-канале. — Он не реализовал себя в полной мере, увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, вполне вписывается в определение говнюк.

При этом журналист заявил о достаточно добрых отношениях с футболистом. По словам Уткина, на этой неделе они обменялись с Аршавиным СМС-сообщениями.

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Напомним, что Аршавин попал в символическую сборную России всех времен по версии «Советского спорта».

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