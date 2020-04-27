Уткин подобрал нецензурное определение для Аршавина

— Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное, — заявил Уткин на своем ютуб-канале. — Он не реализовал себя в полной мере, увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, вполне вписывается в определение говнюк.