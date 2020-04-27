Уткин подобрал нецензурное определение для Аршавина
Спортивный журналист Василий Уткин оценил футбольные и человеческие достоинства бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.
Спортивный журналист Василий Уткин оценил футбольные и человеческие достоинства бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.
— Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное, — заявил Уткин на своем
При этом журналист заявил о достаточно добрых отношениях с футболистом. По словам Уткина, на этой неделе они обменялись с Аршавиным
Напомним, что Аршавин попал в символическую сборную России всех времен по версии «Советского спорта».