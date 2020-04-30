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00:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший футболист «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.

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«Лидс» шокирован и глубоко опечален смертью легенды клуба Тревора Черри, который внезапно ушел из жизни в возрасте 72 лет, — говорится в сообщении.

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Черри выступал за «Лидс» с 1972 по 1982 год, провел за клуб 486 матчей. Также на клубом уровне он выступал за «Хаддерсфилд Таун» и «Брэдфорд Сити», за сборную Англии сыграл 27 матчей.

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