Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший футболист «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бывший футболист «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Тревор Черри скончался на 73-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.
«Лидс» шокирован и глубоко опечален смертью легенды клуба Тревора Черри, который внезапно ушел из жизни в возрасте 72 лет, — говорится в сообщении.
Черри выступал за «Лидс» с 1972 по 1982 год, провел за клуб 486 матчей. Также на клубом уровне он выступал за «Хаддерсфилд Таун» и «Брэдфорд Сити», за сборную Англии сыграл 27 матчей.