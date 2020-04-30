Экс-футболист сборной Англии Тревор Черри скончался в возрасте 72 лет

«Лидс» шокирован и глубоко опечален смертью легенды клуба Тревора Черри, который внезапно ушел из жизни в возрасте 72 лет, — говорится в сообщении.

Черри выступал за «Лидс» с 1972 по 1982 год, провел за клуб 486 матчей. Также на клубом уровне он выступал за «Хаддерсфилд Таун» и «Брэдфорд Сити», за сборную Англии сыграл 27 матчей.