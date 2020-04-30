«Лужники» отправили заявку на проведение игр сборной России в 2021 году

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее директор по коммуникациям «Лужников» Артур Селищев сообщил РИА Новости, что спортивный комплекс технически готов к проведению матчей чемпионата Европы в любое время, однако разговоров на эту тему на данный момент не ведется. Чемпионат Европы-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

«В середине апреля мы отправляли заявку на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году», — сообщили в пресс-службе.

«Обращений от футбольных клубов (на проведение матчей) к нам не поступало», — отмечается в ответе.