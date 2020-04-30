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11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лужники» отправили заявку на проведение игр сборной России в 2021 году

Московский стадион «Лужники» отправил заявку в Российский футбольный союз на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе спорткомплекса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее директор по коммуникациям «Лужников» Артур Селищев сообщил РИА Новости, что спортивный комплекс технически готов к проведению матчей чемпионата Европы в любое время, однако разговоров на эту тему на данный момент не ведется. Чемпионат Европы-2020, проведение которого было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

«В середине апреля мы отправляли заявку на проведение товарищеских матчей сборной России в 2021 году», — сообщили в пресс-службе.

«Обращений от футбольных клубов (на проведение матчей) к нам не поступало», — отмечается в ответе.

Реконструированный к чемпионату мира-2018 по футболу стадион «Лужники» принял несколько матчей турнира, в том числе финал. В последний раз сборная России играла на 81-тысячной арене 10 октября — в рамках отбора ЕВРО-2020 россияне разгромили команду Шотландии со счетом 4:0.

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