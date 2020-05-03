Тренер сборной Нидерландов по футболу Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
ТАСС, 3 мая. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман госпитализирован
ТАСС, 3 мая. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман госпитализирован
Отмечается, что 57-летний тренер нидерландской команды перенес катетеризацию сердца, сейчас его здоровью ничего не угрожает. В понедельник Куман вернется домой.
Куман в качестве тренера возглавлял нидерландские «Витесс», «Аякс», ПСВ, АЗ и «Фейенорд», также он был главным тренером португальской «Бенфики», испанской «Валенсии» и английских «Саутгемптона» и «Эвертона». Национальную сборную Нидерландов он возглавил в феврале 2018 года, контракт рассчитан до 2022 года. Он приводил свои клубы к победам в чемпионате Нидерландов, завоевывал Суперкубок Португалии и Кубок Испании.
В качестве футболиста Куман выступал в составе «Барселоны» с 1989 по 1995 год, за этот период он четыре раза стал чемпионом Испании, а также победителем Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов). В составе национальной сборной Нидерландов он становился победителем (1988) и бронзовым призером (1992) чемпионатов Европы.