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21:33 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Нидерландов по футболу Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

ТАСС, 3 мая. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

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Источник: AP 2020

Отмечается, что 57-летний тренер нидерландской команды перенес катетеризацию сердца, сейчас его здоровью ничего не угрожает. В понедельник Куман вернется домой.

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Куман в качестве тренера возглавлял нидерландские «Витесс», «Аякс», ПСВ, АЗ и «Фейенорд», также он был главным тренером португальской «Бенфики», испанской «Валенсии» и английских «Саутгемптона» и «Эвертона». Национальную сборную Нидерландов он возглавил в феврале 2018 года, контракт рассчитан до 2022 года. Он приводил свои клубы к победам в чемпионате Нидерландов, завоевывал Суперкубок Португалии и Кубок Испании.

В качестве футболиста Куман выступал в составе «Барселоны» с 1989 по 1995 год, за этот период он четыре раза стал чемпионом Испании, а также победителем Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов). В составе национальной сборной Нидерландов он становился победителем (1988) и бронзовым призером (1992) чемпионатов Европы.

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21:32 (мск)© Piter.tv
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