Футболисты Головин, Оздоев и Соболев примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Футболисты сборной России Александр Головин, Магомед Оздоев и Александр Соболев примут участие в
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Футболисты сборной России Александр Головин, Магомед Оздоев и Александр Соболев примут участие в
«Оздоев, Головин и Соболев примут участие в
Также в
В этом году акция «Бессмертный полк»
Для участия в ней уже зарегистрировались около 2 млн человек.
По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2020 года глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы,