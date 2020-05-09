Футболисты Головин, Оздоев и Соболев примут участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»

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«Оздоев, Головин и Соболев примут участие в онлайн-акции “Бессмертного полка”», — говорится в сообщении.

Также в онлайн-шествии примут участие игроки молодежной российской сборной — защитник чешского клуба «Млада Болеслав» Алексей Татаев, полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, защитник «Сочи» Никита Калугин, полузащитник «Уфы» Артем Голубев и нападающий женской сборной России София Шишкина.

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В этом году акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса состоится в онлайн-режиме.

Для участия в ней уже зарегистрировались около 2 млн человек. Онлайн-шествие «Бессмертного полка» покажут на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», на различных онлайн-платформах, на портале «Бессмертного полка России» (www.polkrf.ru и www.polk.press). Организаторы отмечают, что трансляция продлится несколько дней.