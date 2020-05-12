Кто из мировых звезд больше всех огорчил сборную Казахстана по футболу

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В играх с нашей национальной командой забивали такие игроки, как Златан Ибрагимович, Эден Азар, Давид Алаба, Фрэнк Лэмпард, Артем Дзюба, Робин ван Перси, Клаас-Ян Хюнтелаар, Уэсли Снейдер, Марио Гомес, Лукаш Подольски, Бастиан Швайнштайгер, Илкай Гюндоган, Ромелу Лукаку, Александр Глеб, Рио Фердинанд, Яри Литманен, Йон-Даль Томассон и Лука Модрич. Но отнюдь не они стали злыми гениями сборной Казахстана.

Больше всего, наша команда страдала от таких футболистов, как Эбби Смолярек, Фатих Текке и Сергей Назаренко.

Эбби Смолярек (Польша).

Польский форвард, названный в честь легендарного португальского нападающего Эйсебио, в нулевых проявил себя в «Фейеноорде», с которым выиграл Кубок УЕФА, дортмундской «Боруссии» и испанском «Расинге». В двух матчах с нашей сборной в отборе на Евро-2008 он забил четыре гола. В Алматы осенью 2006 года Смолярек принес минимальную победу своей сборной (1:0), а через год в Варшаве отметился хет-триком, когда его команда уступала в счете — в итоге 3:1.

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Фатих Текке (Турция).

Обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе «Зенита» блистал результативностью у себя на родине и в отборе на ЧМ-2006 поучаствовал в обоих разгромах сборной Казахстана. В октябре 2004 года тогда еще игрок «Трабзонспора» оформил дубль в Стамбуле — Турция выиграла со счетом 4:0. А летом 2005 года Текке забил Казахстану два гола в Алматы, для нашей сборной это был поистине черный день — 0:6.

Сергей Назаренко (Украина).

Экс-полузащитник сборной Украины прочно ассоциируется с «Днепром», где провел большую часть своей карьеры. Матчи против Казахстана для Назаренко, который обладал хорошим дальним ударом, получились весьма удачными. В отборе на ЧМ-2010 украинец четыре раза поражал ворота нашей команды. Осенью 2008 года в Алматы он дважды огорчил Давида Лорию, а наш соперник победил со счетом 3:1. Летом 2009 года в Киеве Назаренко заставил два раза капитулировать Александра Мокина, вырвав победу у Казахстана — 2:1.

По три гола:

Уэйн Руни (Англия).

Руни, не так давно завершивший карьеру в сборной Англии, отметился тремя голами в ворота сборной Казахстана. Осенью 2008 года в отборе на ЧМ-2010 тогда еще форвард «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» дважды заставил капитулировать Мокина, а его команда одержала победу со счетом 5:1.

Летом 2009 года в Алматы Руни красивейшим ударом через себя вновь огорчил Мокина. Англичане выиграли ту встречу со счетом 4:0.

Мирослав Клозе (Германия).

Лучший бомбардир сборной Германии трижды забивал Казахстану. Осенью 2010 года в рамках квалификации Евро-2012 Клозе отличился в Астане, а весной следующего года на тот момент форвард «Баварии» оформил дубль в Кайзерслаутерне.

Томас Мюллер (Германия).

Еще один форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер оформил своеобразный хет-трик в матчах против Казахстана. В отборе на Евро-2012 на его счету дубль в игре в Кайзерслаутерне. Еще один гол он забил в Астане весной 2013 года в рамках квалификации на ЧМ-2014.

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Кристиан Эриксен (Дания).

Самый известный датский футболист последнего времени Кристиан Эриксен также имеет три гола в матчах против сборной Казахстана. Оба были забиты в отборе на ЧМ-2018. Осенью 2016 года в Копенгагене тогда еще полузащитник «Тоттенхэма» своим дублем помог датчанам одержать победу — 4:1. Летом следующего года он отличился в Алматы. Тогда гости одержали победу со счетом 3:1.

Арда Туран (Турция).

Один из самых известных турецких игроков последнего времени является для сборной Казахстана настоящим злым гением. Туран забивал нашей национальной команде в трех разных встречах и в двух из них голы экс-полузащитника «Галатасарая», «Атлетико» и «Барселоны» становились победными.

Осенью 2010 года в рамках отбора на Евро-2012 Туран поучаствовал в разгроме нашей команды в Астане — 0:3, а через год вырвал для Турции победу в Стамбуле, забив решающий гол на 97-й минуте — 2:1.

Летом 2015 года в квалификации Евро-2016 Туран на 83-й минуте забил единственный гол в ворота нашей сборной в Алматы.

Бурак Йылмаз (Турция).

Еще один футболист сборной Турции. Поигравший на родине за все большие клубы Бурак Йылмаз трижды отличился в играх с Казахстаном. В сентябре 2011 года он открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2012 в Стамбуле, а осенью 2014 года оформил дубль в домашней игре квалификации Евро-2016 — 3:1.

По два гола:

Генрих Мхитарян (Армения).

Самый известный армянский футболист нынешнего времени отметился двумя голами в ворота сборной Казахстана в двух матчах квалификации ЧМ-2018. Весной 2017 года в Ереване Мхитарян своим голом помог хозяевам одержать победу со счетом 2:0.

Осенью этого же года на тот момент игрок «Манчестер Юнайтед» забил в Астане. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Марко Ройс (Германия).

Полузащитник «Боруссии» внес вклад в успех сборной Германии в отборе на ЧМ-2014. В матче с Казахстаном в Нюрнберге он забил два гола в ворота Андрея Сидельникова. По иронии судьбы, Ройс не поехал на триумфальный для немцев турнир, получив травму перед чемпионатом мира в товарищеском матче со сборной Армении — он неудачно сыграл против на тот момент полузащитника «Кайрата» Артура Едигаряна.

Марио Гетце (Германия).

Гетце отличился в матчах с Казахстаном в отборе на ЧМ-2014 весной 2013 года еще до скандального трансфера в «Баварию». Он забил в Астане, а затем в Нюрнберге.

Ангелос Харистеас (Греция).

Один из главных творцов успеха сборной Греции на Евро-2004 Ангелос Харистеас осенью того же года в матче отборочного турнира ЧМ-2006 оформил дубль в ворота Казахстана в Пирее. Греки ту встречу выиграли со счетом 3:1.

Робби Кин (Ирландия).

Ирландский форвард, поигравший во многих клубах английской премьер-лиги, а также в итальянском «Интере», ко встречам с Казахстаном был уже игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». В играх с нашей командой, которые прошли в рамках отбора на ЧМ-2014, ирландцу пришлось выполнять роль спасателя. Осенью 2012 года в Астане Кин в концовке матча сравнял счет, а затем гости вырвали победу — 2:1.

Через год в Дублине Кин вновь восстановил равновесие, после того, как наша команда вышла вперед. На этот раз Ирландия выиграла со счетом 3:1. Примечательно, что Кин оба гола забивал с пенальти.

Роберт Левандовски (Польша).

Грозный польский форвард дважды огорчал сборную Казахстана. Но это тот редкий случай, когда ни один из голов Левандовски не принес его команде победу.

На старте отбора на ЧМ-2018 поляки пожаловали в Астану и к 35-й минуте вели 2:0. Но дубль Сергея Хижниченко позволил состояться сенсации — 2:2.

Впрочем, через год в Варшаве, благодаря одному из голов форварда «Баварии», наша сборная была разгромлена со счетом 3:0.

Симау Саброза (Португалия).

Португальский полузащитник в матче отборочного турнира Евро-2008 сыгранного осенью 2006 года в Коимбре отметился дублем. Та игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Криштиану Роналду (Португалия).

Роналду дебютировавший в сборной Португалии в 2003 году в матче с нашей командой осенью 2006 отличился во встрече в Коимбре. А через год Криштиану, выступавший за «Манчестер Юнайтед», забил, как оказалось, победный гол своей сборной в Алматы.

Денис Черышев (Россия).

Матчи сборной Казахстана с Россией, как правило, ничем хорошим не заканчивались для нашей команды. Так было и в отборе на Евро-2020. Россия, ставшая на домашнем чемпионате мира четвертьфиналистом, в матче, который прошел весной 2019 года в Нур-Султане, разгромила Казахстан. Дубль в этой встрече на счету одного из героев ЧМ-2018 Дениса Черышева.

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Нихат Кахведжи (Турция).

Еще одним из обидчиков сборной Казахстана в составе сборной Турции является Нихат Кахведжи. Первый гол в ворота нашей команды он забил в отборе на ЧМ-2006. Произошло это осенью 2004 года в Стамбуле.

А во второй раз Кахведжи, ставший одним из героев Евро-2008, огорчил национальную команду Казахстана осенью 2010 года в выездном матче в Астане в рамках квалификации Евро-2012.

Андрей Шевченко (Украина).

Бывший нападающий сборной Украины, киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» также дважды является автором голов в матче с Казахстаном. Первый раз Шева забил нашей сборной летом 2005 года в Киеве в отборе на ЧМ-2006. Тогда Украина выиграла со счетом 2:0.

Во второй раз Шевченко отличился осенью 2008 года в Алматы в рамках отборочной кампании ЧМ-2010. Тогда гости одержали победу со счетом 3:1.

Напомним в марте национальная сборная должна была провести два товарищеских матча. 27 марта команда Михала Билека планировала сыграть в Алматы с Литвой, а 30 марта — с Арменией. Но из-за пандемии коронавируса эти игры были отменены.