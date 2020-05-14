Бывший футболист «Милана» Шевченко признался, что хотел бы в будущем стать тренером клуба

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год. После этого нападающий в 2008 году на один сезон ввернулся в аренду в клуб. За итальянскую команду футболист провел 322 матча и забил 164 мяча. В 2004 году Шевченко получил «Золотой мяч».
«Я бы хотел однажды возглавить “Милан”. Всегда храню это в сердце, очень люблю фанатов. Посмотрим, что случится в будущем. Но в данный момент я полностью сосредоточен на работе со сборной Украины», — сказал специалист.
Шевченко стал чемпионом (2003/04), обладателем Кубка (2002/03) и Суперкубка (2003/04, 2004/05) Италии в составе «Милана». Вместе с итальянской командой он выигрывал Лигу чемпионов (2002/03). Также украинский футболист выступал за киевское «Динамо» и лондонский «Челси». Шевченко завершил карьеру в 2012 году, а с 2016 года возглавляет сборную Украины.