Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
10:08 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Милана» Шевченко признался, что хотел бы в будущем стать тренером клуба

ТАСС, 14 мая. Главный тренер сборной Украины по футболу и бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко рассказал, что хотел бы в будущем возглавить итальянский клуб. Комментарий специалиста приводит портал «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

Наверх
Источник: AP 2020

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год. После этого нападающий в 2008 году на один сезон ввернулся в аренду в клуб. За итальянскую команду футболист провел 322 матча и забил 164 мяча. В 2004 году Шевченко получил «Золотой мяч».

«Я бы хотел однажды возглавить “Милан”. Всегда храню это в сердце, очень люблю фанатов. Посмотрим, что случится в будущем. Но в данный момент я полностью сосредоточен на работе со сборной Украины», — сказал специалист.

Шевченко стал чемпионом (2003/04), обладателем Кубка (2002/03) и Суперкубка (2003/04, 2004/05) Италии в составе «Милана». Вместе с итальянской командой он выигрывал Лигу чемпионов (2002/03). Также украинский футболист выступал за киевское «Динамо» и лондонский «Челси». Шевченко завершил карьеру в 2012 году, а с 2016 года возглавляет сборную Украины.

Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Обычная семья — жена, две дочери. Жизнь изменилась в 26 лет за доли секунды
Слуцкий: Спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий
Бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдет в сентябре
Рассечение на ноге и победа белоруса. Как прошел очередной UFC
«Барселона» исключает возвращение Неймара
12 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА (фото)
Более 300 фанатских организаций требуют не проводить матчи
10 известных безработных футболистов. Пятеро из них играли в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь