Бывший футболист «Милана» Шевченко признался, что хотел бы в будущем стать тренером клуба

Источник: AP 2020

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год. После этого нападающий в 2008 году на один сезон ввернулся в аренду в клуб. За итальянскую команду футболист провел 322 матча и забил 164 мяча. В 2004 году Шевченко получил «Золотой мяч».

«Я бы хотел однажды возглавить “Милан”. Всегда храню это в сердце, очень люблю фанатов. Посмотрим, что случится в будущем. Но в данный момент я полностью сосредоточен на работе со сборной Украины», — сказал специалист.