Молодежная сборная Китая по футболу прибыла на Хайнань для подготовки к чемпионату Азии

По данным газеты, национальная сборная юниоров (U16) уже прибыла в Хайкоу. 24 мая команда проведет первый тренировочный матч. Команда планирует проводить такие игры каждые четыре дня. Национальная юношеская сборная Китая сыграет с командами Хайнаньского педагогического университета, Хайнаньского университета, Торгово-экономического университета Хайнаня, средней школы Линшань города Хайкоу, а также других учебных заведений.

Как отмечает «Хайнань жибао», власти провинции надеются на то, что прибытие в регион национальной юношеской сборной по футболу будет содействовать популяризации этого вида спорта среди жителей и молодежи, а также даст хороший шанс местным командам обменяться опытом с профессионалами.

Чемпионат Азии по футболу среди юношей до 16 лет будет проходить с 16 сентября по 3 октября в Бахрейне.