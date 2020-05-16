Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер С
Славия М
Футбол. Зарубежный
19:00
БАТЭ
Слуцк
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
13:54 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная Китая по футболу прибыла на Хайнань для подготовки к чемпионату Азии

ХАЙКОУ, 16 мая. /ТАСС/. Юниорская национальная сборная Китая по футболу прибыла на Хайнань для подготовки к чемпионату Азии. Как сообщило издание «Хайнань жибао», команда также проведет несколько игр с молодежными сборными региона.

Наверх

По данным газеты, национальная сборная юниоров (U16) уже прибыла в Хайкоу. 24 мая команда проведет первый тренировочный матч. Команда планирует проводить такие игры каждые четыре дня. Национальная юношеская сборная Китая сыграет с командами Хайнаньского педагогического университета, Хайнаньского университета, Торгово-экономического университета Хайнаня, средней школы Линшань города Хайкоу, а также других учебных заведений.

Как отмечает «Хайнань жибао», власти провинции надеются на то, что прибытие в регион национальной юношеской сборной по футболу будет содействовать популяризации этого вида спорта среди жителей и молодежи, а также даст хороший шанс местным командам обменяться опытом с профессионалами.

Чемпионат Азии по футболу среди юношей до 16 лет будет проходить с 16 сентября по 3 октября в Бахрейне.

В последние годы провинция Хайнань активно развивает сферу спорта. В марте прошлого года город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр. 13 мая в Санья прошла церемония начала 200-дневного отчета до игр. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и др.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Обычная семья — жена, две дочери. Жизнь изменилась в 26 лет за доли секунды
СМИ: Мбаппе принял решение относительно перехода в «Реал»
Врач ЦСКА скончался от заболевания, вызванного коронавирусом
Экс-игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» дебютирует в боксе
Гэтжи: Когда побью Хабиба, буду драться с Конором
НХЛ назвала лучшего российского игрока в истории «Рейнджерс»
Файткард UFC Fight Night 172: Оверим — Харрис и другие бои
Уайт рассказал, почему не выслал Хабибу контракт на бой с Гэтжи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь