Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов

Источник: AP 2020

По признанию футболиста, он начал играть с 19 лет и успел лишиться около шести миллионов фунтов стерлингов (6,7 миллиона евро). При этом нападающий отметил, что не считает себя зависимым от азартных игр, и добавил, что покер для него — просто развлечение.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3e6a2fd06e8d4d79624d" data-vnd="3e6a2fd06e8d4d79624d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3e6a2fd06e8d4d79624d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бендтнер также рассказал, что однажды игра вышла из-под контроля, но «все обошлось». С тех пор он играет в покер только с друзьями на небольшие суммы.

В начале января 2019 года Бендтнер был помещен под домашний арест за нападение на водителя такси в сентябре 2018-го.