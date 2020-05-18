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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал об увлечении покером. Его слова приводит The Sun.

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Источник: AP 2020

По признанию футболиста, он начал играть с 19 лет и успел лишиться около шести миллионов фунтов стерлингов (6,7 миллиона евро). При этом нападающий отметил, что не считает себя зависимым от азартных игр, и добавил, что покер для него — просто развлечение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бендтнер также рассказал, что однажды игра вышла из-под контроля, но «все обошлось». С тех пор он играет в покер только с друзьями на небольшие суммы.

В начале января 2019 года Бендтнер был помещен под домашний арест за нападение на водителя такси в сентябре 2018-го.

В настоящее время 32-летний Бендтнер не имеет контракта ни с одним профессиональным клубом. Его последней командой был «Копенгаген». Форвард известен по выступлениям за «Арсенал» и сборную Дании.

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