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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RFBA) продлила контракт с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом, сообщается на сайте RFBA.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 46-летним испанским специалистом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что контракт Мартинеса будет действовать до конца чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира в России.

Сборная Бельгии является соперником команды России на групповом этапе Евро-2020.

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