Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RFBA) продлила контракт с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом, сообщается на сайте RFBA.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RFBA) продлила контракт с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом, сообщается на сайте RFBA.
Соглашение с 46-летним испанским специалистом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что контракт Мартинеса будет действовать до конца чемпионата мира-2022 в Катаре.
Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира в России.
Сборная Бельгии является соперником команды России на групповом этапе Евро-2020.