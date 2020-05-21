Уткин назвал лучшего форварда сборной России

«Если говорить о том, кто и как себя проявил, то, наверное, это все-таки Бесчастных. Он отличался тем, что он был очень привязан к сборной. Он проводил за нее свои лучшие матчи, даже когда его карьера уже шла вниз. Это удивительное качество, поэтому я выберу его», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Также в ходе рассуждения специалист упомянул выступления в национальной сборной таких футболистов, как Игорь Колыванов, Павел Погребняк, Александр Кержаков, Роман Павлюченко и Артем Дзюба.
«Я думаю, что сильнейший нападающий, который играл за сборную России за все время ее существования, это Игорь Колыванов. Но я не убежден, что он сыграл за сборную России свои лучшие матчи. Что касается Дзюбы, то я его просто не беру во внимание», — добавил журналист.