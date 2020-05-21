Уткин назвал лучшего форварда сборной России

«Если говорить о том, кто и как себя проявил, то, наверное, это все-таки Бесчастных. Он отличался тем, что он был очень привязан к сборной. Он проводил за нее свои лучшие матчи, даже когда его карьера уже шла вниз. Это удивительное качество, поэтому я выберу его», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.