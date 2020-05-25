Игроки сборной России по футболу оказали помощь больницам Дагестана

«Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», — говорится в сообщении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, более 343 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 344 481 случая заражения, выздоровели 113 299 человек, умерли 3541.