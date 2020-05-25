Бывший футболист сборной России призвал «меньше жрать» на карантине
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился секретами сохранения хорошей физической формы на самоизоляции. Об сообщает «Советский спорт».
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился секретами сохранения хорошей физической формы на самоизоляции. Об сообщает «Советский спорт».
«Надо меньше жрать. А многие именно на карантине к холодильнику забеги устраивают чаще, чем упражнения делают», — заявил игрок. Он также добавил, что необходимо приседать, отжиматься и качать пресс в домашних условиях. Тем же, у кого есть возможность заниматься на улице, нужно обязательно ею пользоваться.
Кроме того, Булыкин отметил, что можно воспользоваться многочисленными
Режим самоизоляции
Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за немецкий «Байер» и голландский «Аякс». В составе сборной России форвард провел 15 матчей, в которых забил семь мячей. Карьеру футболист завершил в 2014 году.