Бывший футболист сборной России призвал «меньше жрать» на карантине

Источник: РИА "Новости"

«Надо меньше жрать. А многие именно на карантине к холодильнику забеги устраивают чаще, чем упражнения делают», — заявил игрок. Он также добавил, что необходимо приседать, отжиматься и качать пресс в домашних условиях. Тем же, у кого есть возможность заниматься на улице, нужно обязательно ею пользоваться.

Кроме того, Булыкин отметил, что можно воспользоваться многочисленными онлайн-услугами от тренеров или фитнес-клубов.

Справка Путин объявил о новых мерах поддержки россиян Президент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса Подробнее

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен в российских регионах в конце марта. Сейчас руководители субъектов Федерации постепенно снимают ограничения.