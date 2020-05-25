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19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной России призвал «меньше жрать» на карантине

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился секретами сохранения хорошей физической формы на самоизоляции. Об сообщает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

«Надо меньше жрать. А многие именно на карантине к холодильнику забеги устраивают чаще, чем упражнения делают», — заявил игрок. Он также добавил, что необходимо приседать, отжиматься и качать пресс в домашних условиях. Тем же, у кого есть возможность заниматься на улице, нужно обязательно ею пользоваться.

Кроме того, Булыкин отметил, что можно воспользоваться многочисленными онлайн-услугами от тренеров или фитнес-клубов.

Справка
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Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен в российских регионах в конце марта. Сейчас руководители субъектов Федерации постепенно снимают ограничения.

Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за немецкий «Байер» и голландский «Аякс». В составе сборной России форвард провел 15 матчей, в которых забил семь мячей. Карьеру футболист завершил в 2014 году.

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