Бывший вратарь сборной России возмутился сокращением зарплат футболистам

Голкипер отметил, что гонорары спортсменов не должны зависеть от доходов тех, кто спонсирует клубы, либо подобный пункт нужно изначально включать в контракты.

Филимонов также заявил, что выступает за то, чтобы футболисты зарабатывали как можно больше, однако размер гонорара должен быть пропорциональным мастерству игрока. По мнению Филимонова, игроки ни у кого не вырывают деньги из рук, а получают столько, сколько им платят руководители клубов.