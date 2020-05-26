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26 мая, источник: Lenta.Ru

Бывший вратарь сборной России возмутился сокращением зарплат футболистам

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов выступил против сокращения зарплат футболистам во время пандемии коронавируса. Об этом спортсмен рассказал на канале «Поз и Кос» в YouTube.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер отметил, что гонорары спортсменов не должны зависеть от доходов тех, кто спонсирует клубы, либо подобный пункт нужно изначально включать в контракты.

Филимонов также заявил, что выступает за то, чтобы футболисты зарабатывали как можно больше, однако размер гонорара должен быть пропорциональным мастерству игрока. По мнению Филимонова, игроки ни у кого не вырывают деньги из рук, а получают столько, сколько им платят руководители клубов.

Справка
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Российский футбольный союз приостановил турниры под своей эгидой из-за пандемии коронавируса в середине марта. Многие клубы договорились с игроками о сокращении зарплат. В частности, от части выплат отказались футболисты «Спартака», «Динамо», «Локомотива». Возобновление Тинькофф Российской премьер-лиги запланировано на 21 июня.

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