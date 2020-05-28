Федерация футбола Нигерии объявила о продлении контракта с Гернотом Рором

«Я рад объявить, что NFF и Гернот Рор завершили все переговоры по контракту, он останется тренером “суперорлов”. Мы всегда были уверены в его способностях, мы убеждены, что сборная может добиться еще больших успехов», — написал на своей странице в Twitter глава NFF Амаджу Мелвин Пинник.