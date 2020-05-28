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09:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация футбола Нигерии объявила о продлении контракта с Гернотом Рором

Федерация футбола Нигерии (NFF) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Гернотом Рором.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее агентство АФП сообщало, что 66-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение.

«Я рад объявить, что NFF и Гернот Рор завершили все переговоры по контракту, он останется тренером “суперорлов”. Мы всегда были уверены в его способностях, мы убеждены, что сборная может добиться еще больших успехов», — написал на своей странице в Twitter глава NFF Амаджу Мелвин Пинник.

Рор возглавляет сборную Нигерии с 2016 года. Под его руководством команда пробилась на чемпионат мира-2018 и заняла третье место на Кубке африканских наций-2019.

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