Федерация футбола Нигерии объявила о продлении контракта с Гернотом Рором
Федерация футбола Нигерии (NFF) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Гернотом Рором.
Федерация футбола Нигерии (NFF) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Гернотом Рором.
Ранее агентство АФП сообщало, что 66-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение.
«Я рад объявить, что NFF и Гернот Рор завершили все переговоры по контракту, он останется тренером “суперорлов”. Мы всегда были уверены в его способностях, мы убеждены, что сборная может добиться еще больших успехов», — написал на своей странице в Twitter глава NFF Амаджу Мелвин Пинник.
Рор возглавляет сборную Нигерии с 2016 года. Под его руководством команда пробилась на чемпионат мира-2018 и заняла третье место на Кубке африканских наций-2019.