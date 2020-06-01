Билек рассматривает футболиста из РПЛ для сборной Казахстана?

«Никто не обращался, но агенту говорили, что я был в расширенном списке сборной Казахстана. Точной информации у меня нет», — сказал Насыров.
Насыров родился в селе Лужки Оренбургской области. Прошлым летом он перебрался из новотроицкой «Носты» в «Урал».
В нынешнем сезоне провел пять матчей в рамках чемпионата России и еще две игры в Кубке России. В 2019 году Насыров выступал за студенческую сборную России на Универсиаде в Неаполе.
Напомним, что в чемпионате России выступают три казахстанца: Акмаль Бахтияров («Сочи»), Исламбек Куат («Оренбург») и Бахтиер Зайнутдинов («Ростов»). Также свое желание защищать цвета сборной Казахстана выразил защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр. Игры российской премьер-лиги сезона-2019/20 будут возобновлены 21 июня.