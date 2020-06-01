Билек рассматривает футболиста из РПЛ для сборной Казахстана?

Источник: РИА "Новости"

«Никто не обращался, но агенту говорили, что я был в расширенном списке сборной Казахстана. Точной информации у меня нет», — сказал Насыров.

Читайте также Кто из мировых звезд больше всех огорчил сборную Казахстана по футболу

Насыров родился в селе Лужки Оренбургской области. Прошлым летом он перебрался из новотроицкой «Носты» в «Урал».

В нынешнем сезоне провел пять матчей в рамках чемпионата России и еще две игры в Кубке России. В 2019 году Насыров выступал за студенческую сборную России на Универсиаде в Неаполе.