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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Билек рассматривает футболиста из РПЛ для сборной Казахстана?

Этнический казах из российского клуба «Урал» Исламжан Насыров в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал, обращались ли к нему из Казахстанской федерации футбола (КФФ) по поводу выступления за национальную сборную. В РПЛ 22-летний игрок выступает как гражданин России.

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Источник: РИА "Новости"

«Никто не обращался, но агенту говорили, что я был в расширенном списке сборной Казахстана. Точной информации у меня нет», — сказал Насыров.

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Насыров родился в селе Лужки Оренбургской области. Прошлым летом он перебрался из новотроицкой «Носты» в «Урал».

В нынешнем сезоне провел пять матчей в рамках чемпионата России и еще две игры в Кубке России. В 2019 году Насыров выступал за студенческую сборную России на Универсиаде в Неаполе.

Напомним, что в чемпионате России выступают три казахстанца: Акмаль Бахтияров («Сочи»), Исламбек Куат («Оренбург») и Бахтиер Зайнутдинов («Ростов»). Также свое желание защищать цвета сборной Казахстана выразил защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр. Игры российской премьер-лиги сезона-2019/20 будут возобновлены 21 июня.

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