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11:20 (мск), источник: Sport24

«Жизнь украинцев его не волнует». Шевченко осудили за поддержку акции против расизма в США

«Жизнь украинцев его не волнует». Шевченко осудили за поддержку акции против расизма в США. Украинский спортивный журналист Кирилл Крыжановский, являющийся главным редактором официального сайта киевского «Динамо», раскритиковал главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко за поддержку акции против расизма в США.

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17
фотографий
17
фотографий

Украинский спортивный журналист Кирилл Крыжановский, являющийся главным редактором официального сайта киевского «Динамо», раскритиковал главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко за поддержку акции против расизма в США. Напомним, Шевченко присоединился к флэшмобу #blackouttuesday, опубликовав в твиттере картинку с черным квадратом и соответствующий хэштег, а также надпись «Black Lives Matter».

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«Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, увы, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужные… Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне… Украине — лапшу на уши в виде партии с Королевской. США — поддержку и борьбу за права человека. Ничего нового», — написал Крыжановский в Фейсбуке.

В США продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся в виде протестов после убийства белым полицейским Дереком Шовином 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошел 25 мая в Миннеаполисе. Флойд умер в больнице после того, как Шовин на протяжении почти 10 минут давил ему коленом на горло во время задержания.

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