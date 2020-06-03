«Водка почти стоила мне жизни». Экс-капитана сборной России Широкова назвали главным пьяницей современного футбола

Источник: РИА "Новости"

«Бывший капитан сборной России по футболу и один из лучших полузащитников многих российских клубов Роман Широков мог бы иметь еще большую карьеру, если бы у него не было проблем с алкоголем. Он был одним из главных пьяниц среди футболистов, а его страсть к выпивке началась еще на ранней стадии карьеры. Когда ему был 21 год, он больше времени проводил в баре, чем на поле», — пишет издание.

Хорваты также приводят выдержки из воспоминаний Широкова: «В какой-то момент у меня начались из-за этого серьезные проблемы. Водка и виски почти стоили мне жизни. Но я понял, что не хочу умирать молодым».

В материале также сообщается, что выкарабкаться из происходящего Широкову помогла его девушка Катя, с которой они в настоящее время состоят в браке и воспитывают 11-летнего сына Игоря и 7-летнюю дочь Викторию.

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В одном из интервью в 2008 году Широков говорил следующее: «Когда познакомился с девушкой Катей, сознание перевернулось. Помогла выкарабкаться. До какого-то момента она со мной по этим компаниям шаталась. Потом сказала, что дальше так не может продолжаться: “Ходим, гуляем, ничего не делаем. Надо о будущем подумать”. Вот я и подумал. К сожалению, многие приятели до сих пор так живут, как жил я. Ничего у них не меняется. Кто-то смотрит на меня, пытается что-то исправить — но уже не может».

«Широков не сдался и через третью по силе лигу пробился в “Зенит”, в 27 лет дебютировал за сборную России, а позже даже стал ее капитаном», — подытожило хорватское издание свой материал, который доступен по этой ссылке.