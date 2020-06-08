Бывшему вратарю сборной Казахстана по футболу предлагали сдавать матчи

«Мне предлагали сдавать матчи за деньги, причем это было несколько раз. Самое подлое и страшное для меня предложение было от агента, с которым я сотрудничал. После этого мы с ним расстались. Как жилось в Казахстане? Мне там очень нравилось, до сих пор с удовольствием туда езжу, у меня жена из Алматы. Относились ко мне там отлично, особенно, когда я хорошо играл. Когда играл не очень, соответственно и отношение было таким же, но это нормально. Самый приятный момент карьеры в Казахстане — третье чемпионство с “Актобе”, а именно матч против “Ордабасы”, эти эмоции никогда не забуду», — сказал Сидельников в Instragram.