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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

Бывшему вратарю сборной Казахстана по футболу предлагали сдавать матчи

Экс-вратарь сборной Казахстана по футболу Андрей Сидельников сообщил, что в ходе его карьеры он несколько раз получал предложение сдать игру. Также он рассказал о самом памятном моменте в период выступлений в чемпионате страны.

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«Мне предлагали сдавать матчи за деньги, причем это было несколько раз. Самое подлое и страшное для меня предложение было от агента, с которым я сотрудничал. После этого мы с ним расстались. Как жилось в Казахстане? Мне там очень нравилось, до сих пор с удовольствием туда езжу, у меня жена из Алматы. Относились ко мне там отлично, особенно, когда я хорошо играл. Когда играл не очень, соответственно и отношение было таким же, но это нормально. Самый приятный момент карьеры в Казахстане — третье чемпионство с “Актобе”, а именно матч против “Ордабасы”, эти эмоции никогда не забуду», — сказал Сидельников в Instragram.

Напомним, что Сидельников родился в России и является воспитанником московского «Спартака». В 2010 году он был заигран за сборную Казахстана в составе которой провел 29 матчей. Сидельников является трехкратным чемпионом Казахстана в составе «Актобе». Также он выступал за «Кайрат» и «Ордабасы». В январе 2018 года вратарь объявил о завершении профессиональной карьеры.

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