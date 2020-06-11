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13:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 11 июня. Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

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В активе российской команды 1470 очков. Рейтинг не изменился относительно предыдущего (9 апреля), так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса. Летние встречи, включая товарищеские игры сборной России против команд Польши и Сербии, также отменены. Чемпионат Европы перенесен с июня-июля 2020 на июнь-июль 2021 года, на групповом этапе команда России встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Последний матч россияне провели 19 ноября прошлого года против сборной Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

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Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира в России сборная Бельгии (1765), на втором месте — действующие чемпионы мира французы (1733), на третьем — сборная Бразилии (1712), на четвертом — занявшие четвертое место на чемпионате мира — 2018 англичане (1661), на пятом — команда Уругвая (1645). Команда Дании располагается на 16-й строчке (1598), сборная Финляндии — на 58-м месте (1386).

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