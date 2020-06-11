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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь занимает 87-е место в рейтинге ФИФА

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня очередном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По сравнению с прошлым списком, обнародованным 10 апреля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и все также имеют 1283 очка.

Топ-10 июньского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1765 очков,

2. Франция — 1733,

3. Бразилия — 1712,

4. Англия — 1661,

5. Уругвай — 1645,

6. Хорватия — 1642,

7. Португалия — 1639,

8. Испания — 1636,

9. Аргентина — 1623,

10. Колумбия — 1622…

24. Украина — 1537…

38. Россия — 1470…

91. Грузия 1267…

Пока в связи пандемией коронавируса все международные матчи отменены, а следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 16 июля.

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