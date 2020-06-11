Беларусь занимает 87-е место в рейтинге ФИФА
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня очередном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня очередном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с прошлым списком, обнародованным 10 апреля, положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и все также имеют 1283 очка.
Топ-10 июньского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия — 1765 очков,
2. Франция — 1733,
3. Бразилия — 1712,
4. Англия — 1661,
5. Уругвай — 1645,
6. Хорватия — 1642,
7. Португалия — 1639,
8. Испания — 1636,
9. Аргентина — 1623,
10. Колумбия — 1622…
24. Украина — 1537…
38. Россия — 1470…
91. Грузия 1267…
Пока в связи пандемией коронавируса все международные матчи отменены, а следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 16 июля.