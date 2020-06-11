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22:33 (мск), источник: Vesti.kz

На каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная Казахстана по футболу

ФИФА на своем официальном сайте представила июньский рейтинг, в котором сборная Казахстана осталась на 118-м месте.

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В активе команды Михала Билека 1155 очков. Сборная не играла с момента окончания отборочного цикла Евро-2020.

Рейтинг ФИФА не претерпел никаких изменений. Международные матчи на всех континентах не проводились из-за пандемии коронавируса.

Первая десятка рейтинга ФИФА:
1. Бельгия — 1765 очков;
2. Франция — 1733;
3. Бразилия — 1712;
4. Англия — 1661;
5. Уругвай — 1645;
6. Хорватия — 1642;
7. Португалия — 1639;
8. Испания — 1636;
9. Аргентина — 1623;
10. Колумбия — 1622.

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