На каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная Казахстана по футболу
ФИФА на своем официальном сайте представила июньский рейтинг, в котором сборная Казахстана осталась на 118-м месте.
ФИФА на своем официальном сайте представила июньский рейтинг, в котором сборная Казахстана осталась на 118-м месте.
В активе команды Михала Билека 1155 очков. Сборная не играла с момента окончания отборочного цикла Евро-2020.
Рейтинг ФИФА не претерпел никаких изменений. Международные матчи на всех континентах не проводились
Первая десятка рейтинга ФИФА:
1. Бельгия — 1765 очков;
2. Франция — 1733;
3. Бразилия — 1712;
4. Англия — 1661;
5. Уругвай — 1645;
6. Хорватия — 1642;
7. Португалия — 1639;
8. Испания — 1636;
9. Аргентина — 1623;
10. Колумбия — 1622.