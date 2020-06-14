Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу

«Больше не буду смотреть их матчи!» — написал Трамп в «Твиттере».
11 июня USSF отменила правило, согласно которому игроки сборных страны обязаны стоять во время исполнения национального гимна. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино стала на колено во время исполнения гимна в матче со сборной Таиланда.
Напомним, в США уже больше недели проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.