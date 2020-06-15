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10:34 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист сборной Мексики Падилья умер из-за коронавируса

ТАСС, 15 июня. Бывший футболист сборной Мексики Аарон Падилья умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Источник: AP 2020

Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.

Падилья провел в составе сборной Мексики 55 матчей и забил 8 мячей. Он выступал на двух чемпионатах мира (1966, 1970). На клубном уровне Падилья играл за мексиканские «Пумас», «Атланте» и «Веракрус».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, около 430 тыс. умерли. В Мексике новым коронавирусом заразились 146 837 человек, умерли 17 141.


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