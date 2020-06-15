ФИФА отреагировала на скандальное высказывание Трампа
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола прокомментировала скандальное заявление Дональда Трампа, призвав президента США к терпимости.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола прокомментировала скандальное заявление Дональда Трампа, призвав президента США к терпимости.
Накануне Трамп заявил, что более не намерен смотреть матчи всех футбольных сборных США, поскольку игрокам разрешили не вставать во время исполнения национального гимна.
«ФИФА выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл», — сообщает Associated Press со ссылкой на источник в организации.
Ранее совет директоров US Soccer отменил пункт регламента, обязывающий игроков вставать во время гимна, позволив тем самым спортсменам вставать на колено в знак протеста. С просьбой изменить политику федерации в отношении гимна выступила женская сборная США.
Правило было принято в 2017 году после того, как футболистка национальной команды Меган Рапино встала на колено во время исполнения гимна в 2016 году в знак солидарности с игроком в американский футбол Колином Каперником, который таким образом привлек внимание к жестоким действиям полиции и притеснением людей на расовой почве.