ФИФА отреагировала на скандальное высказывание Трампа

Источник: AP 2020

Накануне Трамп заявил, что более не намерен смотреть матчи всех футбольных сборных США, поскольку игрокам разрешили не вставать во время исполнения национального гимна.

«ФИФА выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл», — сообщает Associated Press со ссылкой на источник в организации.

Ранее совет директоров US Soccer отменил пункт регламента, обязывающий игроков вставать во время гимна, позволив тем самым спортсменам вставать на колено в знак протеста. С просьбой изменить политику федерации в отношении гимна выступила женская сборная США.