Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
16.06
Боруссия М
Вольфсбург
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА отреагировала на скандальное высказывание Трампа

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола прокомментировала скандальное заявление Дональда Трампа, призвав президента США к терпимости.

Наверх
Источник: AP 2020

Накануне Трамп заявил, что более не намерен смотреть матчи всех футбольных сборных США, поскольку игрокам разрешили не вставать во время исполнения национального гимна.

Читайте также
Овечкин о президенте США: Трамп — мой болельщик

«ФИФА выступает за толерантность, взаимное уважение и здравый смысл», — сообщает Associated Press со ссылкой на источник в организации.

Ранее совет директоров US Soccer отменил пункт регламента, обязывающий игроков вставать во время гимна, позволив тем самым спортсменам вставать на колено в знак протеста. С просьбой изменить политику федерации в отношении гимна выступила женская сборная США.

Правило было принято в 2017 году после того, как футболистка национальной команды Меган Рапино встала на колено во время исполнения гимна в 2016 году в знак солидарности с игроком в американский футбол Колином Каперником, который таким образом привлек внимание к жестоким действиям полиции и притеснением людей на расовой почве.

Читайте также
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Знойная брюнетка Даниэлла: она оставила олигарха ради Фабрегаса
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Аршавин порекомендовал «Арсеналу» приобрести футболиста «Зенита»
Названы номинанты на премию лучшему молодому игроку Golden Boy
Плющенко и Трусова восхитили фанатов синхронным прыжком (видео)
Школа Загитовой показала, как прошел последний звонок фигуристки
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь