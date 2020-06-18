Стали известны даты матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Источник: Reuters

Как известно, в марте не состоялись игры плей-офф Лиги наций, по итогам которых должны были определиться еще четыре участника Евро-2020. Теперь эти матчи пройдут 8 октября и 12 ноября.

Кроме того, в этом году стартует Лига наций-2020/21. Для ее игр выделены следующие даты: 3—5 сентября , 6—8 сентября , 10 и 11 октября, 13 и 14 октября, 14 и 15 ноября, 17 и 18 ноября.

Товарищеские матчи при необходимости можно провести 7 и 8 октября, а также 11 и 12 ноября.