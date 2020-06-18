Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17.06
Аугсбург
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
17.06
Байер
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Осасуна
Атлетико
05
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны даты матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

УЕФА определил даты проведения матчей Лиги наций сезона 2020/21 годов, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Наверх
Источник: Reuters

Как известно, в марте не состоялись игры плей-офф Лиги наций, по итогам которых должны были определиться еще четыре участника Евро-2020. Теперь эти матчи пройдут 8 октября и 12 ноября.

Кроме того, в этом году стартует Лига наций-2020/21. Для ее игр выделены следующие даты: 3—5 сентября, 6—8 сентября, 10 и 11 октября, 13 и 14 октября, 14 и 15 ноября, 17 и 18 ноября.

Товарищеские матчи при необходимости можно провести 7 и 8 октября, а также 11 и 12 ноября.

Напомним, в рамках группового этапа Лиги наций сборная Казахстана сыграет с командами Албании, Беларуси и Литвы.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Очень удивлюсь". Российский эксперт - о новом тренере "Барыса" и позиции клуба на "Востоке" КХЛ
Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга»
Легендарному голу Буре — 27 лет. Он забил в игре против Гретцки
Футболист «Лейпцига» подписал контракт с «Челси»
Россияне не попали в пятерку лучших центральных нападающих НХЛ
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
У ассистента арбитра матча «Спартака» в РПЛ найден коронавирус
«Сочи» за проведение матча с «Ростовом», несмотря на коронавирус
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь