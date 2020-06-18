Стали известны даты матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
УЕФА определил даты проведения матчей Лиги наций сезона 2020/21 годов, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
УЕФА определил даты проведения матчей Лиги наций сезона 2020/21 годов, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Как известно, в марте не состоялись игры
Кроме того, в этом году стартует Лига наций-2020/21. Для ее игр выделены следующие даты:
Товарищеские матчи при необходимости можно провести 7 и 8 октября, а также 11 и 12 ноября.
Напомним, в рамках группового этапа Лиги наций сборная Казахстана сыграет с командами Албании, Беларуси и Литвы.