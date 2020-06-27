Ян Баракло возглавил сборную Северной Ирландии по футболу
Ян Баракло занял пост главного тренера сборной Северной Ирландии по футболу, сообщается в официальном аккаунте Ирландской футбольной ассоциации в Twitter.
Ян Баракло занял пост главного тренера сборной Северной Ирландии по футболу, сообщается в официальном аккаунте Ирландской футбольной ассоциации в Twitter.
О сроках контракта 49-летнего специалиста не сообщается.
Баракло с 2017 года занимал пост главного тренера молодежной сборной Северной Ирландии.