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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ян Баракло возглавил сборную Северной Ирландии по футболу

Ян Баракло занял пост главного тренера сборной Северной Ирландии по футболу, сообщается в официальном аккаунте Ирландской футбольной ассоциации в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

О сроках контракта 49-летнего специалиста не сообщается.

Баракло с 2017 года занимал пост главного тренера молодежной сборной Северной Ирландии.

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