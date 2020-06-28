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12:26 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист сборной Словакии Чишовский умер в возрасте 40 лет

ТАСС, 28 июня. Бывший игрок сборной Словакии по футболу Мариан Чишовский скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба чешского клуба «Виктория» (Пльзень), в котором защитник завершил карьеру в 2014 году.

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Источник: AP 2020

В этот год у Чишовского был диагностирован боковой амиотрофический склероз. От этого заболевания 18 сентября 2019 года скончался бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, ему было 43 года.

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Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения заболевания составляет 3−5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, он скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

«Сегодня очень печальный день. Мы должны с тяжелым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей семье футбольного клуба “Виктория”», — говорится в сообщении пресс-службы команды из Пльзени.

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В составе «Виктории» Чишовский стал чемпионом Чехии по итогам сезона-2012/13. Помимо этого он выступал за «Тимишоару» из Румынии, а также словацкие «Гуменне», «Интер», «Жилину» и «Артмедиа Петержалка», трижды выиграв чемпионат Словакии (два раза — в составе братиславского «Интера», один — в составе «Артмедии Петержалка»). За сборную Словакии Чишовский провел 15 матчей.

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