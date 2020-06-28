Бывший футболист сборной Словакии Чишовский умер в возрасте 40 лет

Источник: AP 2020

В этот год у Чишовского был диагностирован боковой амиотрофический склероз. От этого заболевания 18 сентября 2019 года скончался бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, ему было 43 года.

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Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения заболевания составляет 3−5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, он скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

«Сегодня очень печальный день. Мы должны с тяжелым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей семье футбольного клуба “Виктория”», — говорится в сообщении пресс-службы команды из Пльзени.