«Логвиненко должен был попробовать себя в другом чемпионате». Красножан рассказал о работе со сборной Казахстана

«Надо отдать должное Казахстанской федерации футбола, тот отборочный цикл мы начинали в сентябре, но у нас была возможность собрать кандидатов несколько раз до этого: в феврале, июне и августе. То есть мы играли не с листа, у нас было какое-то время представить себя и познакомиться с футболистами. Тогда у нас была электронная связь с каждым игроком, мы отправляли им нарезки с их игрой или с игрой их прямого оппонента в ближайшем матче. Так мы расширяли время контакта с футболистом и пробовали больше влиять на него.

Работа была организована неплохо, но ее следовало развивать, и чтобы наши некоторые идеи были услышаны. Например, может быть, стоило менять систему соревнований, чтобы сборная имела больше возможностей работать вместе.

В Казахстане следовало поднять ментальность, было представление, что это не футбольная страна, мы хотели сказать игрокам, что они такие же игроки. На мой взгляд, должен был попробовать себя в другом чемпионате Юра Логвиненко. Но да, сейчас уже уехали Исламбек Куат и Бауыржан Исламхан, в общем, в Казахстане есть хорошие футболисты. Еще мне нравилось, что там функционировала система технических центров при регионах, — отметил российский специалист в беседе с тренером Юрием Нагайцевым.