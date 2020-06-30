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15:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Логвиненко должен был попробовать себя в другом чемпионате». Красножан рассказал о работе со сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан вспомнил, как готовился к отбору на Евро-2016, и поделился мнением, что стоило бы изменить в местном футболе. Также он высказался о некоторых игроках, отметив, что уехать из КПЛ стоило защитнику Юрию Логвиненко.

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«Надо отдать должное Казахстанской федерации футбола, тот отборочный цикл мы начинали в сентябре, но у нас была возможность собрать кандидатов несколько раз до этого: в феврале, июне и августе. То есть мы играли не с листа, у нас было какое-то время представить себя и познакомиться с футболистами. Тогда у нас была электронная связь с каждым игроком, мы отправляли им нарезки с их игрой или с игрой их прямого оппонента в ближайшем матче. Так мы расширяли время контакта с футболистом и пробовали больше влиять на него.

Работа была организована неплохо, но ее следовало развивать, и чтобы наши некоторые идеи были услышаны. Например, может быть, стоило менять систему соревнований, чтобы сборная имела больше возможностей работать вместе.

В Казахстане следовало поднять ментальность, было представление, что это не футбольная страна, мы хотели сказать игрокам, что они такие же игроки. На мой взгляд, должен был попробовать себя в другом чемпионате Юра Логвиненко. Но да, сейчас уже уехали Исламбек Куат и Бауыржан Исламхан, в общем, в Казахстане есть хорошие футболисты. Еще мне нравилось, что там функционировала система технических центров при регионах, — отметил российский специалист в беседе с тренером Юрием Нагайцевым.

Напомним, что Красножан находился на посту главного тренера сборной Казахстана в период с 2014 по 2015 год. Под его руководством команда провела 15 матчей, включая 10 игр в квалификации Евро-2016, где заняла пятое место в своей группе.

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