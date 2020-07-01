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10:49 (мск), источник: Газета.Ру

Марадона может стать главным тренером сборной Испании

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «Наполи» Диего Армандо Марадона может стать главным тренером сборной Испании.

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Об этом сообщает Marca.

По информации источника, такой исход вполне вероятен, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании.

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Кандидат на пост заявил, что уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом и заявил, что стороны договорились между собой. В случае назначения, перед Марадоной будет стоять задача выхода в финал предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что в 2010 году легендарный форвард возглавлял сборную Аргентины на мундиале в ЮАР.

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