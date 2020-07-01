Футболист сборной Казахстана стал отцом
Защитник «Кайсара» и сборной Казахстана Елдос Ахметов впервые стал отцом. Об этом футболист сообщил в Instagram.
Защитник «Кайсара» и сборной Казахстана Елдос Ахметов впервые стал отцом. Об этом футболист сообщил в Instagram.
«Слава Аллаху, я стал отцом», — написал Ахметов, который не уточнил пол и имя новорожденного.
Свадьба Ахметова состоялась в ноябре 2019 года в родном для игрока Таразе — его избранницей стала девушка по имени Лейла, которая работала в банковской сфере в Алматы. Пара познакомилась, когда футболист играл за «Кайрат».
30-летний Ахметов в текущем сезоне еще не играл за «Кайсар». В кызылординский клуб он перешел зимой, а до этого три сезона выступал за «Кайрат». Также в его карьере были «Иртыш», «Астана» и родной «Тараз». За сборную Казахстана защитник провел 19 матчей.