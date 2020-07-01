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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана стал отцом

Защитник «Кайсара» и сборной Казахстана Елдос Ахметов впервые стал отцом. Об этом футболист сообщил в Instagram.

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«Слава Аллаху, я стал отцом», — написал Ахметов, который не уточнил пол и имя новорожденного.

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Свадьба Ахметова состоялась в ноябре 2019 года в родном для игрока Таразе — его избранницей стала девушка по имени Лейла, которая работала в банковской сфере в Алматы. Пара познакомилась, когда футболист играл за «Кайрат».

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30-летний Ахметов в текущем сезоне еще не играл за «Кайсар». В кызылординский клуб он перешел зимой, а до этого три сезона выступал за «Кайрат». Также в его карьере были «Иртыш», «Астана» и родной «Тараз». За сборную Казахстана защитник провел 19 матчей.

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