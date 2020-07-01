Станислав Черчесов: Возвращение в сборную Акинфеева? Мы со всеми на контакте

— Уговаривали ли мы Акинфеева вернуться в сборную России? Слово уговаривать — неправильное. Мы со всеми на контакте, он свое решение принял, на данный момент он вне сборной, если объявит, что хочет вернуться — рассмотрим этот вариант, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».