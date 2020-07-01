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16:42 (мск), источник: Матч ТВ

Станислав Черчесов: Возвращение в сборную Акинфеева? Мы со всеми на контакте

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал отрицать возможное возвращение в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

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Источник: РИА "Новости"
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Кадры к дню рождения вратаря. Вы помните его совсем молодым?

— Уговаривали ли мы Акинфеева вернуться в сборную России? Слово уговаривать — неправильное. Мы со всеми на контакте, он свое решение принял, на данный момент он вне сборной, если объявит, что хочет вернуться — рассмотрим этот вариант, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Акинфеев завершил международную карьеру после чемпионата мира 2018 года. В составе сборной России 34-летний вратарь провел 111 матчей и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы-2008.

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