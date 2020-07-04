Сборная Черногории по футболу объявила о товарищеском матче с Казахстаном
Сборная Казахстана проведет контрольную игру с Черногорией. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Сборная Казахстана проведет контрольную игру с Черногорией. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Отмечается, что она состоится 11 ноября в Подгорице. До этого черногорцы проведут еще один спарринг на своем поле, а именно против Латвии 7 октября.
Напомним, что в сентябре Казахстан выступит в Лиге наций. Команда Михала Билека сыграет в дивизионе С, где ее соперниками по четвертой группе будут Албания, Беларусь и Литва.
Турнир для казахстанской сборной начнется гостевым матчем против Литвы. С календарем игр можно ознакомиться здесь.