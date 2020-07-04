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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Черногории по футболу объявила о товарищеском матче с Казахстаном

Сборная Казахстана проведет контрольную игру с Черногорией. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

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Источник: Reuters

Отмечается, что она состоится 11 ноября в Подгорице. До этого черногорцы проведут еще один спарринг на своем поле, а именно против Латвии 7 октября.

Напомним, что в сентябре Казахстан выступит в Лиге наций. Команда Михала Билека сыграет в дивизионе С, где ее соперниками по четвертой группе будут Албания, Беларусь и Литва.

Турнир для казахстанской сборной начнется гостевым матчем против Литвы. С календарем игр можно ознакомиться здесь.

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