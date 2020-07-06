Неизвестные ограбили дом бывшего футболиста сборной Франции

Источник: AP 2020

37-летний игрок обнаружил следы ограбления, когда вернулся во Флоренцию после выездного матча чемпионата Италии против «Пармы». Дом пустовал во время его отсутствия: семья Рибери также путешествовала с ним в Парму. Злоумышленники забрали некоторые драгоценности и ценные предметы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--558a8f6cf3dfb84380d7" data-vnd="558a8f6cf3dfb84380d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=558a8f6cf3dfb84380d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В мае жертвой ограбления стал полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Двое неизвестных напали на игрока английского клуба и нанесли ему травмы.