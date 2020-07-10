«Много будет значить для нас». Тренер сборной Черногории высказался о товарищеском матче с Казахстаном

«Я верю, что жизнь и спорт медленно, но верно возвращаются к нормальному состоянию. Медицина скоро одержит очередную победу над вирусом. Поэтому я не хочу думать, что матчи, которые есть в программе в сентябре, октябре и ноябре, не будут сыграны. Наоборот, я верю и надеюсь, что они состоятся. Список игроков для серии чрезвычайно сложных матчей я объявлю в середине августа и, честно говоря, не могу дождаться, когда сборная соберется. Мы не меняли поставленные цели из-за коронавируса. В соперничестве с Азербайджаном, Кипром и Люксембургом хотим бороться за повышение в дивизионе Лиги наций, многое будут значить для нас и товарищеские поединки с Латвией и Казахстаном», — сказал Хаджибегич.