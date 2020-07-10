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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Много будет значить для нас». Тренер сборной Черногории высказался о товарищеском матче с Казахстаном

Главный тренер сборной Черногории по футболу Фарук Хаджибегич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Казахстана, передает KazFootball.kz. Он выразил надежду, что к тому времени борьба с пандемией коронавируса закончится.

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Источник: Reuters

«Я верю, что жизнь и спорт медленно, но верно возвращаются к нормальному состоянию. Медицина скоро одержит очередную победу над вирусом. Поэтому я не хочу думать, что матчи, которые есть в программе в сентябре, октябре и ноябре, не будут сыграны. Наоборот, я верю и надеюсь, что они состоятся. Список игроков для серии чрезвычайно сложных матчей я объявлю в середине августа и, честно говоря, не могу дождаться, когда сборная соберется. Мы не меняли поставленные цели из-за коронавируса. В соперничестве с Азербайджаном, Кипром и Люксембургом хотим бороться за повышение в дивизионе Лиги наций, многое будут значить для нас и товарищеские поединки с Латвией и Казахстаном», — сказал Хаджибегич.

Напомним, что товарищеский матч между сборными Казахстана и Черногории состоится 11 ноября в Подгорице.

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