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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Де Бьязи назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Итальянский специалист Джанни Де Бьязи назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу, сообщает ANSA.

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Источник: AP 2020

По информации издания, соглашение с 64-летним тренером рассчитано на два года.

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Помогать Де Бьязи будут соотечественники Бенито Карбоне и Клаудио Беллуччи.

В пятницу Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) сообщила на своем сайте, что исполком организации принял решение о назначении Де Бьязи главным тренером национальной команды. Отмечалось, что в случае, если специалист согласится с дополнительными условиями АФФА, с ним будет подписан контракт.

Де Бьязи ранее тренировал итальянские СПАЛ, «Брешиа», «Торино» и «Удинезе», а также испанские «Леванте» и «Алавес». С 2011 по 2017 год Де Бьязи работал со сборной Албании, которую смог вывести на чемпионат Европы-2016.

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