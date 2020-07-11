СМИ: Де Бьязи назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана

Источник: AP 2020

По информации издания, соглашение с 64-летним тренером рассчитано на два года.

Помогать Де Бьязи будут соотечественники Бенито Карбоне и Клаудио Беллуччи.

В пятницу Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) сообщила на своем сайте, что исполком организации принял решение о назначении Де Бьязи главным тренером национальной команды. Отмечалось, что в случае, если специалист согласится с дополнительными условиями АФФА, с ним будет подписан контракт.