СМИ: Де Бьязи назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Итальянский специалист Джанни Де Бьязи назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу, сообщает ANSA.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Итальянский специалист Джанни Де Бьязи назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу, сообщает ANSA.
По информации издания, соглашение с 64-летним тренером рассчитано на два года.
Помогать Де Бьязи будут соотечественники Бенито Карбоне и Клаудио Беллуччи.
В пятницу Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) сообщила на своем сайте, что исполком организации принял решение о назначении Де Бьязи главным тренером национальной команды. Отмечалось, что в случае, если специалист согласится с дополнительными условиями АФФА, с ним будет подписан контракт.
Де Бьязи ранее тренировал итальянские СПАЛ, «Брешиа», «Торино» и «Удинезе», а также испанские «Леванте» и «Алавес». С 2011 по 2017 год Де Бьязи работал со сборной Албании, которую смог вывести на чемпионат Европы-2016.