Сборная Беларуси осталась на 87-м месте рейтинга ФИФА

За прошедшие два месяца белорусские футболисты, как и все остальные сборные планеты, не играли и поэтому остались на прежней позиции, имея 1283 очка.

Возобновление международного футбольного сезона намечено на август, когда будут доиграны клубные турниры — Лига чемпионов и Лига Европы. Национальные сборные в начале сентября начнут новый сезон матчами Лиги наций УЕФА. Белорусские футболисты под руководством Михаила Мархеля выступят в группе 4 лиги С. Там их соперниками будут команды Литвы (131-й номер рейтинга ФИФА), Албании (66) и Казахстана (118).