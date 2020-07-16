Сборная Беларуси осталась на 87-м месте рейтинга ФИФА
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в обнародованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в обнародованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
За прошедшие два месяца белорусские футболисты, как и все остальные сборные планеты, не играли и поэтому остались на прежней позиции, имея 1283 очка.
Топ-10 июльского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия — 1765 очков,
2. Франция — 1733,
3. Бразилия — 1712,
4. Англия — 1661,
5. Уругвай — 1645,
6. Хорватия — 1642,
7. Португалия — 1639,
8. Испания — 1636,
9. Аргентина — 1623,
10. Колумбия — 1622…
24. Украина — 1537…
38. Россия — 1470…
91. Грузия — 1267…
Следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 14 августа.
Возобновление международного футбольного сезона намечено на август, когда будут доиграны клубные турниры — Лига чемпионов и Лига Европы. Национальные сборные в начале сентября начнут новый сезон матчами Лиги наций УЕФА. Белорусские футболисты под руководством Михаила Мархеля выступят в группе 4 лиги С. Там их соперниками будут команды Литвы (131-й номер рейтинга ФИФА), Албании (66) и Казахстана (118).