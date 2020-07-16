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14:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 16 июля. Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

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В активе российской команды 1470 очков. Рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы перенесен с июня-июля 2020 года на июнь-июль 2021 года, на групповом этапе команда России встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Последний матч россияне провели 19 ноября прошлого года против сборной Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы.

Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в России сборная Бельгии (1765), на втором месте — действующие чемпионы мира французы (1733), на третьем — сборная Бразилии (1712), на четвертом — занявшие четвертое место на ЧМ-2018 англичане (1661), на пятом — команда Уругвая (1645). Команда Дании располагается на 16-й строчке (1598), сборная Финляндии — на 58-м месте (1386).

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