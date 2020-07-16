Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
ТАСС, 16 июля. Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
ТАСС, 16 июля. Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1470 очков. Рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи
Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в России сборная Бельгии (1765), на втором месте — действующие чемпионы мира французы (1733), на третьем — сборная Бразилии (1712), на четвертом — занявшие четвертое место на ЧМ-2018 англичане (1661), на пятом — команда Уругвая (1645). Команда Дании располагается на 16-й строчке (1598), сборная Финляндии — на 58-м месте (1386).