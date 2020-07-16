Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

В активе российской команды 1470 очков. Рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы перенесен с июня-июля 2020 года на июнь-июль 2021 года, на групповом этапе команда России встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Последний матч россияне провели 19 ноября прошлого года против сборной Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы.